Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri merkeze bağlı Beyce Köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler değerlendirdikleri ihbarda Beyce Köyü sınırları içerisinde kaçak kazı yapan T.İ., Ö.H., Ş.Ö., Z.K. ve İ.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı.
Şahıslarla birlikte, 1 adet hilti, 1 adet altın arama dedektörü, 6 adet batarya, 4 adet kürek, 4 adet kazma, 2 adet çekiç, 1 adet keser, 1 adet testere, 2 adet bıçak, 2 adet tornavida, 4 adet boru anahtarı, 2 adet murç, 1 adet kanca, 10 adet demir dübel ile 1 adet batarya şarj aleti ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli şahsı hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.