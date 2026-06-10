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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te geçtiğimiz gün çalıştığı çimento fabrikasında 3,5 metre yükseklikten düşerek iş kazası geçiren ve ağır yaralanan Çinli işçi Guangyın Yuan hayatını kaybetti.

İş Kazası, Merkez’e bağlı Taşçılar Köyü’nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında meydana gelmişti. Çin uyruklu çalışan Guangyın Yuan fabrika kazanlarını genişletilmek üzere beton blok kesimi yapmak için çıktığı yaklaşık 3.5 metre yükseklikten kazana düşerek ağır yaralanmıştı.

Ağır yaralanan çalışan tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.