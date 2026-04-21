Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre iş kazası Bilecik’in Bozüyük ilçesi Poyra OSB’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.
İş yerindeki EPP enjeksiyon makinesi içerisinde kalıp sökme işlemi gerçekleştiren İ.İ. isimli işçi ayağının kayması sonucunda dengesini kaybederek 1 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Platformdan yere düşen işçi yaralandı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, işçi hastanede tedavi altına alındı.