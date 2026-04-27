Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Uygulama kapsamında polis sorumluluk bölgesinde 184 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 89 işyeri, 26 metruk bina, 507 araç ve 2266 kişi kontrol edildi.
Kontrollerde, 8 şahıs yakalanırken 1 araç da trafikten men edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden Huzur Uygulamasına ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.