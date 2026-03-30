Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te huzur ve güvenliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla, Huzur 11 – 3 Uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında polis sorumluluk bölgesinde 188 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde, 86 işyeri, 37 metruk bina, 479 araç, 2588 kişi kontrol edilirken, 11 şahıs yakalandı.
Denetimlerde ayrıca 6 araç da trafikten men edildi.
Uygulama süresince İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar uygulama noktalarını denetleyerek görevli personellerle bir araya geldi.