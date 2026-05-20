Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında Gazapizm konseri düzenlendi.

Binlerce gencin meydanı doldurduğu konseri CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri de takip etti.

19 Mayıs Bayram coşkusunun dorukta yaşandığı konserin sonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Milletvekili Yaşar Tüzün sahneye gelerek Anıl Murat Acar ve ekibine çiçek ve Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk görselinin olduğu seramik levhayı hediye etti.

Başkan Subaşı konser sonrası yaptığı konuşmada gençlerin bayramını kutlayarak, ‘’Bugün ben o güzel ateşi siz gençlerin gözlerinde görüyorum. Gençler! Cesaret sizsiniz, umut sizsiniz. Cumhuriyet’imizin yarınları sizsiniz. İyi ki sizleri Bilecik’te ağırladık. Gençler sizlerle umut doldu. Çünkü bu günlerde umuda çok ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum’’ dedi.