Serhat Kaya – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Emniyetinde emekli olan personel onuruna veda yemeği düzenlendi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde emekliye ayrılan personeller onuruna veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Polisevi’nde gerçekleşen programa İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de katılarak emekli olan personellere plaket takdim etti.

İl Müdürü Şener, emekli olan personele Emniyet Teşkilatına uzun yıllar boyunca sunmuş oldukları özverili ve fedakâr hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.