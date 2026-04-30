Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik il genelinde 25 ekip ve 100 personelin katılımıyla 11 farklı uygulama noktasında gerçekleştirilen uygulamada, 854 şahıs, 392 araç, 15 umuma açık işyeri ve 7 terminal kontrol edildi.

Uygulamanın ardından Bilecik'te düzensiz göçle mücadelenin her noktada etkin bir şekilde devam edeceği vurgulandı.