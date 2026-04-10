Bilecik’te kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri drone destekli yürüttükleri operasyonda 2 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçak kazı yapıldığı ihbarının alındığı alanda drone ile takip yapan jandarma ekipler İ.A. ve A.Y. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılırken, kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.