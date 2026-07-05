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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, Yeniçepni Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki tarım arazileri ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.