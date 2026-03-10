Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te 4 Mart gece yarısı meydana gelen kuyumcu soygununun faillerinin 4'ü yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Mart 2026 günü saat 03.53 sıralarında Tevfik Bey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçlarına ilişkin olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın şüphelilerinin 34 plakalı kiralık araç ile işyerine gelerek yaklaşık piyasa değeri 6.500.000 Türk Lirası olan ziynet eşyalarını çaldıkları ve olay sonrası Bursa ili Yenişehir ilçesi istikametine doğru kaçtıklarının tespit edildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli şahıstan gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheliler E.İ.A. (21), Y.K. (25), A.E. (24) ve B.K. (20) isimli 4 şahsın yakalandığı açıklandı.

Yakalanan şüpheliler adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler O.Ö. (22), D.T. (32) ve K.B. (20) isimli şahısların ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.