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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenecek Zafer Turnuvası kapsamında kort tenis, sokak basketbolu ve ayak tenisi branşlarında müsabakalar düzenlenecek.

Turnuvaya katılmak isteyenler için kayıtlar 10-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında Halk Enstitüsü Spor Birimi’nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar ayrıca 444 88 58 numaralı telefon üzerinden de kayıt yaptırabilecek.

Üç farklı branşta gerçekleştirilecek Zafer Turnuvası, 16 Ağustos 2026 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisi’nde başlayacak.