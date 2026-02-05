Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi şehirdeki bütün unlu mamul üreten işyerlerinde denetimler yaptı.

Başta gıda ürünlerinde olmak üzere halkın bütün alanlarda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan pidesinin fiyatı ve gramajı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

RAMAZAN PİDESİNİN GRAMAJI VE FİYATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Bilecik’te faaliyet gösteren birçok işyerinde denetimleri yerine getiren ekipler başta temizlik olmak üzere tatlı ve baklava çeşitlerine yönelik kontroller gerçekleştirdi, ramazan pidesinin üretim koşulları hakkında bilgi aldı.

Kullanılan ürünlerin saklama koşullarını da kontrol eden ekipler, hizmet veren işyeri çalışan ve yetkililerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri de yaparak, şartlara aykırı faaliyet gösteren işyerleri için cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların her alanda duyarlı olmaları uyarısında bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri karşılaştıkları olumsuz durumlara karşı 153 Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.