Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları tarafından şehrin birçok noktasında hizmet veren cafeterya işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

Evrak incelemesi, temizlik şartlarının kontrolü ve fiyat listelerinin denetlenmesini yapan ekipler, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, birçok faaliyet dalındaki işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

SAHURA KADAR AÇIK OLACAK YERLERİN BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKİYOR

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yapılan denetimler hakkında yaptığı açıklamada, ‘’Bizler çalışmalarımız kapsamında her alanda kapsamlı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da uygun olmayan durumlara karşı duyarlı olmaları çok faydalı olacaktır. Bu anlamda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Zabıta Müdürlüğümüzün 153 numaralı telefonlarına ulaşılmasını da önemle duyuruyoruz. Ayrıca sahura kadar açık olacak esnafımızın belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir. ’’ İfadelerini kullandı.