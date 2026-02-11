Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde faaliyet gösteren lokantalarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Halkın sağlığı için görevini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları denetimlerde birçok başlıkta kontroller yaptı.

Yapılan denetimlerde başta genel temizlik kuralları olmak üzere, işyeri ruhsatı, evrak kontrolü, ürünlerin saklama şartları, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğunu inceledi.

LOKANTA DENETİMLERİNDE SKT GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULDU CEZA İŞLEMİ UYGULANDI

İşyeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ciğerlere el koyarak, ceza işlemi uyguladı.

Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaları ve oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta hattının aranması gerektiğini belirtti.

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, vatandaş sağlığı için her alanda denetimleri sürdürdüklerini belirterek, ‘’Yaptığımız bu denetimler ile işini uygun şekilde yapan esnaf ile son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanarak haksız kazanç sağlayan kişileri ayırmış oluyoruz. Bu açıdan da denetimlere son derece önem veriyoruz. Bu şekilde yapılan usulsüzlüklere hiçbir zaman izin vermeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.