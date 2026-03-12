Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok alanda yaptığı denetimlerle uygunsuz faaliyetlere fırsat vermiyor.

Başta gıda sektörü olmak üzere birçok alanda rutin denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla halk sağlığını tehdit edenlere engel oluyor.

Osmangazi Mahallesi’ndeki (TOKİ) bir apartmanın bodrum katında yemek üretimi yapan şahıs, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldı.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yapılan denetim hakkında verdiği bilgide, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre her zaman görevlerinin başında olduğunu hatırlatarak, ‘’Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak özellikle gıda sektörüne yönelik incelemelerimiz ve takibimizi büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Güneş Toki olarak bilinen mahallemizde yürüttüğümüz çalışmayla bodrum katında yemek üretildiği bilgisini aldık. Ekiplerimiz derhal olaya müdahale ederek, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra buradaki faaliyet sonlandırıldı.’’ dedi.

‘’VATANDAŞLARIMIZIN BU KONUDA DAHA DUYARLI OLMASINI TAVSİYE EDİYORUZ’’

Yaptığı açıklamada halk sağlığının önemine değinen Öndersev, ‘’Ekiplerimiz, hafta içi ve sonu olmak üzere her zaman görevlerinin başında yer alıyor ve bu tür uygunsuzluklara müdahale ediyor. Vatandaşlarımızdan da özellikle bu tür durumlara karşı daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü halkın sağlığı her şeyin önünde gelmektedir. Yemek üretilen alanın birçok yönden uygunsuz olması bu tür konulara daha duyarlı olmamızı gerektiriyor’’ ifadelerini kullandı.