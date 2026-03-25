Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kaçak ve son kullanma tarihi geçmiş incir satan kişiye engel oldu.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, uygunsuz ve olumsuz şartlarda satış yapan kişilere izin vermiyor.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, zabıta müdürlüğü ekiplerinin herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluğa izin vermeden denetimlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, ‘’Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü olarak rutin denetimlerimiz esnasında çarşı merkezinde incir satışı yapan kişiyi tespit ettik. Yaptığımız incelemede il dışından geldiği bilgisini aldık. Kendisi seyyar satıcı olduğu yönünde ifade verdi. Ancak bilindiği üzere seyyar satıcılar, kanunlar çerçevesinde faaliyet yapabilen ve meclis kararıyla nerede, nasıl satış yapacağının belirlendiği, vergi levhasının olduğu kişilerin yaptığı bir faaliyet. Yani kanunlar çerçevesinde olmayan ve vergi vermeden istediği noktada satış yapan her kişi seyyar satıcı değil. Bu anlamda vatandaşlarımızın bu ayrımı bilmelerini istiyoruz. Bu kişinin de bu şekilde kaçak olarak satış yaptığını tespit ettik.’’ dedi.

‘’ÜRÜNLERİN FATURA BİLGİSİ YOK NEREDEN GETİRİLDİĞİ BELLİ DEĞİL’’

Zabıta Müdürü Öndersev, ürünlere ilişkin faturanın olmadığı ve nereden geldiğinin de bilinmediğini belirterek, ‘’Bu kişinin sattığı ürünlerde son kullanma tarihlerinin silindiğini tespit ettik. Ayrıca kendi paketlediği ürünlerde de son kullanma tarihleri var. Son kullanma tarihlerini de kendisi yapıştırıyor. Ayrıca bu ürünlerinin hiçbirisinin faturasının olmadığı bilgisine ulaştık. Nereden alındığı da belli değil. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu. Kaçak satıcılarla, seyyar satıcıların arasındaki farkı bilmeleri ve bu yönde alışveriş yapmalarıdır.’’ ifadelerini kullandı.

Öndersev ayrıca vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve sağlığını tehdit edenlere karşı ilgili yerlerle iletişime geçmeleri önerisinde bulundu.