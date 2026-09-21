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Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından şehir merkezindeki bütün okullarda kantin denetimleri yapıldı.

Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetim çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yeni eğitim öğretim döneminde tekrar faaliyetlerine başlayan bütün okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Çocuklar için satışı uygun olmayan ürünler toplanırken, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan noktalara da ceza işlemi uygulandı.

ORTAM TEMİZLİĞİ KONTROL EDİLDİ ZARARLI GIDA SATIŞINA İZİN VERİLMEDİ

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada her alanda denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdüğü belirtilerek, “2026-2027 eğitim ve öğretim döneminin başında gerekli denetimleri sürdürüyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin sağlıklı bir hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde; okul kantini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizlikten çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek tüm konularda incelemeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

DİNLENME VE OYUN ALANLARINDA DA GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI

Ekipler tarafından çocukların dinlendiği ortam ve oyun alanlarının da denetlendiğine dair bilginin paylaşıldığı açıklamada; ‘’Okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında kontroller yapıldı, uyarılarda bulunuldu. Ayrıca öğrencilerin yoğun zaman geçirdiği dinlenme alanlarıyla oyun bölümlerinde de gerekli incelemeler yapıldı.’’ denildi.