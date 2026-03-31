Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren güzellik merkezlerine yönelik kapsamlı denetimler yaptı.

Halkın sağlığını korumak, güvenli ve kaliteli bir hizmet sunulması amacıyla birçok alanda kontroller gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez, güzellik merkezindeki usulsüzlüklere müdahale etti.

Başta temizlik şartları ve çalışma koşulları olmak üzere birçok kalemde kontroller yapan ekipler, son kullanma tarihi geçen ürünlere el koydu.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN 400’Ü AŞKIN ÜRÜNE EL KONULDU

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yapılan denetimlerin detayı hakkında verdiği bilgide, ‘’Zabıta Müdürlüğü olarak başta gıda ürünlerinin işlendiği ve satıldığı alanlar olmak üzere halk sağlığını yakından ilgilendiren onlarca ayrı iş kolunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde güzellik merkezlerinde yapılan uygunsuzlukları fark eden ekiplerimiz, gerekli tutanakları tutarak ilgili birimlere rapor olarak sundu. Denetimlerde farklı iş yerlerinde olmak üzere 400’ü aşkın son kullanma tarihi geçen ürüne el koyduk. Bizler Zabıta Müdürlüğü olarak halk sağlığı için bu konuda gerekli hassasiyet ve denetimleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür mekanlardan hizmet alan vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, karşılaştıkları olumsuz durumları bize bildirmelerini istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.