

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde seyyar satıcı tarafından satılan yaklaşık 100 kilogram zeytine el koydu.

Başta gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tavsiye edilen tüketim tarihi geçen zeytinlerin satışına engel oldu.

İlgili şahıs hakkında tutanak tutarak gerekli işlemleri yapan ekipler, vatandaşları bu tür satış yapan kişilere karşı uyardı.

Konu hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, ‘’Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda denetimlerimiz devam ediyor. Bir yandan halkımızın sağlığını tehlikeye atan ve uygun olmayan şekilde satış yapanlara engel olduğumuz gibi şehrimizde insanlarımızın iyi duygularını suistimal eden dilencilere de fırsat vermiyoruz. Yaptığımız denetimlerde arkadaşlarımız seyyar satış yoluyla zeytin satan kişiye engel oldu. Her zaman söylediğimiz gibi vatandaşlarımızın bu tür yerlerden ürün satın almamalarıdır. Çünkü sağlığımız için tehlikeli olabilecek bu ürünlerin nereden ve ne şartlarda geldiğini bilmiyor ve gerekli sorgulamayı da yapamıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.