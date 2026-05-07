Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te, çocuklara yönelik müstehcen yayınları ülkeye sokmak suçundan hapis cezası bulunan Suriye uyruklu şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik müstehcen yayınları ülkeye sokmak suçundan aranması olan şahsı yakaladı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Alıç Köyü’nde yakalanan H.B. isimli Suriye uyruklu şahıs işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.