Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Ömer Aksu – Cem Çevik / Yeniçağ



Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Bahçecik Köyü, bu yıl köklü Yörük kültürünün önemli miraslarından biri olan Yörük Toyu'na ev sahipliği yaptı. Ertuğrul Gazi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Bahçecik Köyü Muhtarlığının öncülüğünde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

‎

Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen toyda, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Katılımcılar aynı sofrada buluşurken, geleneksel kültürün önemli değerleri yeniden yaşatıldı.

‎

Etkinliğin yalnızca bir şenlik olmanın ötesinde, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir kültür köprüsü oluşturduğuna dikkat çekilirken, özellikle genç nesillerin gelenekleri yerinde görerek tanımasının kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

‎

Bahçecik köyü muhtarı Fatih Karatepe etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında; “Köyümüzde ilk kez düzenlediğimiz Bahçecik Köyü Yörük Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yörük kültürü birlik, beraberlik, misafirperverlik ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden biridir. Bugün burada geçmişten aldığımız bu değerli mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şenliğimizin köyümüze ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sultan II. Abdülhamid, özel muhafız birliği için "öz hemşerilerim" dediği Söğüt ve çevresindeki Karakeçili Yörük gençlerinden oluşturmak istemiştir. Bu kapsamda Hüdavendigar vilayetine bağlı bölgelerden saray muhafızlığı için asker talep edilmiştir. Dönemin Bahçecik köyü lideri ve Karakeçili Yörük Beyi Hacı Kara Ali oğlu Hacı Mehmet Bey’den de bu özel süvari birliğinde görevlendirilmek üzere genç ve yiğit süvariler toplaması istenmiştir. Bahçecik köyünün bu çağrıya hızla yanıt vererek seçkin askerleri saraya göndermesi ve padişaha olan yüksek sadakati üzerine; II. Abdülhamid, Karakeçili Beyi Hacı Mehmet Bey’e bağlılığını ve hizmetini onurlandırmak amacıyla 1882 yılında "Beylik Sancağı"nı hediye etmiştir. Günümüzde Cem Gündüz ve ailesi tarafından muhafaza edilen bu sancak ile ilgili Bahçecik Köyü muhtarlığı tarafından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’e sancağın tanıtımı ve bilgilendirilmesi yapıldı.

Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği Başkanı Mehmet Koca ise Vali Faik Oktay Sözer ve Bahçecik Köyü muhtarı Fatih Karatepe’ye, Bozüyük Nisan Kadın Kooperatifi Dokuma ürünlerinden hediye takdiminde bulundu.

Ertuğrulgazi Derneği yönetim kurulu üyesi Nedim Uzsoy, Şeyh Edebalı’nın ölümünün 700. Yılı münasebetiyle 2026 “Şeyh Edebalı Yılı” etkinlikleri kapsamında Şeyh Edebalı’nın Osman Gazi’ye öğüdünü okudu.

Programda ayrıca Bilecik Anadolu Kadınları Derneği hazırladıkları folklor gösterilerini sunarken, Ertuğrulgazi Kadın Kolları ve Kadınlar Korosu yöresel kıyafetleriyle Toya katıldılar. Koro olarak Vural Öznal yönetiminde birbirinden güzel türküler seslendirilirken, kadın kolları temsili olarak geline Kına gecesi ve gelin övme gösterilerini sundular, yöresel oyunları birlikte oynadılar.

Programın devamında Bilecikli saz hocası Kazım Kaya tarafından sola türkü performansı gerçekleştirildi. Kutay Türk Savaş Sanatları ekibi kılıç kalkan gösterilerini sundular. Yöresel sanatçı Yahya Çömlek’in türküleri, Ertuğrulgazi Derneği Efelerinin halk oyunları gösterileri ve Dernek yönetim kurulu üyeleri ile Bahçecik köylülerinin oyunları ile program sona erdi.

Bahçecik Köyü Muhtarlığı da Toy’da konuklara pilav, gözleme, lokma, ayran ve dondurma ikramında bulundu.

Programın sonunda organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Ertuğrul Gazi Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimine, Bahçecik Köyü Muhtarlığına, gönüllülere ve etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi.

‎

Bahçecik Köyündeki Yörük Toyu'na Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum müdürleri muhtarlar, il genel meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.