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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yola devrilen kaya, ekiplerin çalışmasının ardından kaldırılarak ulaşım yeniden normale döndü.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli-Medetli Köyü yolu üzerinde meydana gelen toprak kayması sonucu büyük bir kaya parçası karayoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak olası bir kazanın önüne geçti.

Daha sonra bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yola devrilen kayayı kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.