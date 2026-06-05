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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik – Söğüt yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Söğüt İlçesi Bilecik-Söğüt yolu istikametinde meydana geldi. M. N.’nin kullandığı 11 T* 88* plakalı yolcu minibüsü Bilecik istikametinden Söğüt istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına savruldu.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan; İ. T., K. S. G., H. T., ve A. T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı.