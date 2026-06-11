Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik-Bozüyük yolu Karaköy mevkiisinde meydana geldi. Yolcu minibüsü aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından Bilecik-Bozüyük arasındaki trafik bir süre kontrollü şekilde verilirken kazalı araçların kaldırılması sonrası normale döndü.