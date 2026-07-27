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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelinde yol güzergâhında faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında marketler, lokantalar ve diğer toplu tüketim işletmeleri kontrol edildi. Ekipler, işletmelerde gıda güvenliği, hijyen kuralları, ürünlerin muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk konularında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceklerini ifade etti.