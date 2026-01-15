Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası genel kurulu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.
Genel Kurulda Harun Dilek ve Hüseyin Cengiz Oda Başkanlığı için yarıştı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından geçilen seçimlerde 242 oy alan Harun Dilek Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odasının yeni Başkanı seçilirken Hüseyin Cengiz 107 oyda kaldı.
Harun Dilek’in listesi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Erdinç Gür, Furkan Soyaltın, Neşe Erdem, Nazım Sağaslan, Selimcan Altıntepe, İlhan Öztürk
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Uğur Can Kılıvan, Nuray Çinçin, Kenan Çoban, Emre İnan, Ahmet Yeşil, Ümran Ekin, Rabiye Fırat
Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Zeki Öksüz, Ufuk Tufan, Mehmet Kara
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: İsmail Bilge, Okay Ataman, Kerem Ahmet Arabacıoğlu