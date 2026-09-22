Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te “Yılın Ahisi” seçilen Osman Menteş, Kırşehir’de düzenlenen 39. Ahilik Haftası etkinliklerinde Ticaret Bakanlığı tarafından Ahilik Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Ahiliğin başkenti Kırşehir’de gerçekleştirilen ödül törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ile Osman Menteş katıldı.
Bilecik Ahilik İl Komitesi tarafından Yılın Ahisi seçilen Menteş’e, Ticaret Bakanlığının Ahilik Özel Ödülü takdim edildi.
Menteş, ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un elinden aldı.