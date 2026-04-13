Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'te Yıldızlar Bilek Güreşi Müsabakaları tamamlandı.

Geçtiğimiz gün İstasyon Kapalı Spor salonunda yapılan açılış seremonisi ile başlayan Bilek Güreşi Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Müsabakaları tamamlandı.

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Okul Spor Faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Müsabakaları iki gün boyunca yoğun mücadelelere sahne oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Demir, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.