Bilecik’te yayın yapan iki radyo Bilecik FM ve Radyo 11 el değiştirdi.

Bilecik’in genç girişimcilerinden Sansiro Parfümeri’nin sahibi Bülent Şentürk ve Foto Rüya’nın sahiplerinden Nusret Gakçı Bilecik’in iki radyosunu devraldı.

Bülent Şentürk ve Nusret Gakçı, 1995 yılından bu yana Güray Küçüktülü’nün sahibi olduğu iki radyoyu devralarak Bilecik’te yeni bir dönemi başlattılar.

Genç girişimciler devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaptıkları açıklamada, radyoculuk sektörüne adım atmalarından dolayı heyecanlı olduklarını ve Bilecik’e bu anlamında yeni bir soluk getirmek istediklerini söylediler.