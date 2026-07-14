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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 16.06.2026 tarih ve 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaneli ve Gölpazarı Kaymakamlığına atanan isimler görevlerine başladı.

16.06.2026 tarih ve 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaneli Kaymakamlığına Tahir Yılmaz, Gölpazarı Kaymakamlığı görevine ise Onur Titiz atandı.

Her iki kaymakamda atandıkları ilçelere gelerek görevlerine başladılar. Kaymakamlar görevlerine başlamalarının ardından ilk ziyaretlerini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’e gerçekleştirdiler.

Kaymakamları makamında kabul eden Vali Sözer, yeni görevlerinde başarılar dileyerek görevlerinin Osmaneli ve Gölpazarı ilçeleri ile Bilecik’e hayırlı olması temennisinde bulundu.