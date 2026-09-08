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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okullar ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda; okul ve çevrelerinin güvenliği, öğrenci servislerinin denetimi, trafik güvenliği, kolluk görevlilerinin çalışmaları ve okul giriş-çıkışlarında alınacak tedbirler ele alındı.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için ilgili kurumların yürüteceği çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği üzerinde duruldu.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak tedbirlerle, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, servis araçlarının denetimlerinin sürdürülmesi ve öğrencilerin okul giriş-çıkışlarında karşılaşabilecekleri risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.