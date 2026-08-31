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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların yeni döneme güvenli ve hazır bir şekilde başlaması amacıyla Okul Güvenliği Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda okulların eğitim öğretime hazırlık durumları ele alınırken, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Çocuk, Asayiş, Narkotik, Trafik ve İş Güvenliği birimlerinin müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.

İlgili kurumlar arasında koordinasyon içerisinde yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantı, katılımcıların dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından sona erdi.