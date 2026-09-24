Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe millî eğitim müdürleri katıldı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Toplantıda eğitim süreçlerine ilişkin hazırlıklar, il genelinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve eğitim öğretim çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.
İl ve ilçe yöneticilerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu üzerinde duruldu.
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.