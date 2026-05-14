Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok mahalle ve noktasında ev ve iş yerlerinin kapılarını çalarak, para talep eden kişilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların başta gıda ve sağlıkla ilgili ürünler olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yöntemlerle dilencilik yapan kişileri tespit ederek, gerekli işlemleri başlattı.

DİLENCİLER SİVİL ZABITA EKİPLERİNE YAKALANDI

Tespit edilen durum hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, bağış, yardım ve gönül esasına dayalı para toplama işini iki kategoride ele aldıklarını belirterek, ‘’Birincisi bu paraların yetkili kişiler tarafından resmi kuruluşlardan izin alınması ve belgelendirilmesinin kolay olduğu kategori. İkincisi ise yetkisiz şahıslar tarafından kapı kapı, dükkan dükkan dolaşılarak kendisi ya da yakınının ilaç parası, tedavi parası veyahut ekmek parası gibi gerekçelerle toplanan paralar oluyor. Bizler bu ikinci kategoriye asla izin vermiyoruz. Biz bunları dilencilerle eş değerde tutuyoruz. Çünkü herhangi bir izinleri yok.’’ dedi.

‘’VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMALARINI VE PARA VERMEMELERİNİ İSTİYORUZ’’

Söz konusu yeni dilencilik yöntemine karşı vatandaşların duyarlı olmaları ve para vermemeleri gerektiğini hatırlatan Öndersev ‘’Vatandaşlarımızın da bu konuyu bilmelerini istiyoruz. Sivil ekiplerimiz denetimleri esnasında bazı kişilerin kapı kapı dolaşarak para topladıklarını tespit etti. Kişiler bizim arkadaşlarımızın zabıta ekipleri olduğunu bilmiyor ve onlardan da para talep ediyorlar. Hemen iban numaralarını verip istedikleri parayı alıyorlar.’’ ifadelerini kullandı.

‘’DEVLETİMİZİN VE BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN İLGİLİ BİRİMLERİ GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GEREKLİ BAKIM VE DESTEĞİ SUNUYOR’’

’Devletimizin ve belediye başkanlığımızın ilgili birimleri gerçek ihtiyaç sahiplerine gerekli bakım ve desteği sunuyor’’ ifadelerini kullanan Mücahit Öndersev, ‘’Bu kişiler genellikle ekmek parası, ilaç parası ya da ameliyata girmesi gerekiyor, onun parası deyip insanların duygularını kötü şekilde kullanabiliyorlar. Bizler bu tür olaylar ya da seyyar satıcı gibi kişilere gerekli denetim ve müdahaleyi yapmazsak vatandaşlarımızın zilleri susmaz, kapılarının önünden seyyar satıcılar eksik olmaz. Onun için bu tür denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da bu kişilere karşı duyarlı olmaları ve para vermemelerini istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Öndersev açıklamasında ayrıca devletin birçok ilgili kurumları ve belediye başkanlığının da bu anlamda gerçek ihtiyaç sahiplerine gerekli bakım, destek ve ilgiyi gösterdiğini sözlerine ekledi.