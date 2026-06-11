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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te, merdivenleri temizlemek isterken ayağı kayarak düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü’nde Hüsniye Ö. (69) evinin merdivenlerini temizlediği sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 cm yükseklikten yere düştü. Yaşlı kadın düşme sonucu yaralanırken, Osmaneli M. Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs ileri tetkik ve tedavi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.