Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen şölen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk oyunları gösterileri ve tanıtım filmi izletisiyle devam eden açılışta, Bilecik’in asırlık değerlerinin yaşatılması vurgulandı. 12 Nisan’a kadar sürecek olan etkinlik; farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını ve sanatçıları bir araya getiriyor.

"Milletin Hafızasını Diri Tutan Önemli Bir Buluşma"

Programın açılışında konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehrin köklü tarihine dikkat çekerek "El sanatlarından geleneksel oyunlara kadar pek çok değerin bir araya geldiği bu şölen, milletimizin hafızasını diri tutan önemli bir buluşma noktası olacaktır. Kültürel değerlerin sürdürülebilmesi adına bu şölen kıymetli bir adımdır." dedi.

HEDEF: DAHA FAZLA ŞEHİR, MİLYONLARCA ZİYARETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise bu projelerin Türkiye genelindeki yayılımından bahsetti. Terzi, geçen yıl 10 şehirde düzenlenen miras şölenlerini bu yıl daha fazla kente yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğin açılış törenine; Vali Sözer ve Genel Müdür Terzi’nin yanı sıra, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve il protokolü katıldı.

Açılışın ardından heyet, kurulan stantları tek tek gezerek zanaatkarların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bilecikliler, 12 Nisan akşamına kadar sürecek olan şölende geleneksel sanatların inceliklerini yerinde görme fırsatı bulacak.