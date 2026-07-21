Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Ö.Ç.’den (52) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Daire kapısını açarak ikamete giren ekipler Ö.Ç.’yi hareketsiz halde bulurken, sağlık ekiplerinin ilk yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin adreste yaptıkları inceleme sonrası Ö.Ç.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.