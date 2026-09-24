Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında şehirdeki birçok noktada yer alan mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik’in birçok noktasında birbirinden farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, kentin tüm bölgelerinde bulunan mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaları kapsamında birçok noktada yenileme ve düzenleme çalışmasını da gerçekleştiren ekipler, yapılan mazgal temizliği çalışması ile yağış anında oluşabilecek sıkıntıları gidermiş oldu.

Çevre temizliğine dikkat çeken ekipler, cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda vatandaş ve esnafa uyarılarda bulundu.