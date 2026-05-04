Bilecik’te cumartesi günü başlayan yağış dün de aralıksız devam ederken Sorgun ve Karasu dereleri adeta coştu. Başköy mevkiinde Karasu deresi kenarındaki hobi evleri ve bahçeler sular altında kalırken, birçok mezbaha ve ev tehlike altına girdi.

Aşağıköy köprüsü altından geçen Sorgun deresi de yağmur sularından nasibini alırken, dere taşarak etraftaki tarlaları sular altında bıraktı.

Suların daha da yükselip çok zarar vermemesi için iş makineleri ile çalışmalar sürerken, ekili bir çok tarla zarar gördü.