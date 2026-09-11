Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ


‎Bilecik’te hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

‎Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs yakalandı.

‎Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.A., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.