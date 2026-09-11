Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.A., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.