Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında 65 veliye akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı ve çocukların güvenliği konusunda bilgi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “BİRLİKTE Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunda düzenlenen 3 ayrı veli toplantısına katıldı.
Toplantılara katılan toplam 65 veliye; akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, 112 Acil İhbar Hattı ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, çocukların karşılaşabileceği risklere karşı velilerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerken, toplantı sırasında velilerden gelen soruları da yanıtladı.
Çalışmalarla çocukların güvenliğinin güçlendirilmesi ve ailelerin karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.