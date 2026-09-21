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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te “BİRLİKTE Güvenli Gelecek” projesi kapsamında Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu’nda düzenlenen veli toplantısında 47 veliye çeşitli güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda velilere, çocukların karşılaşabileceği akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, 112 Acil İhbar Hattı ve genel güvenlik konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

Çocukların hem okulda hem de dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Programda ayrıca velilerden gelen sorular cevaplandırılarak çocukların güvenliğine ilişkin merak edilen konular hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

“BİRLİKTE Güvenli Gelecek” projesi kapsamında ailelerin bilinçlendirilmesine ve çocukların daha güvenli bir ortamda yetişmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.