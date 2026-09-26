Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te polis ekipleri tarafından velilere yönelik akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “BİRLİKTE Güvenli Gelecek” projesi kapsamında Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu ile Ertuğrulgazi İlkokulu’nda düzenlenen 3 veli toplantısına katıldı.
Toplantılarda toplam 57 veliye; akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, 112 Acil İhbar Hattı ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.
Ekipler, bilgilendirmenin ardından velilerden gelen soruları da yanıtlayarak çocukların güvenliğine ilişkin merak edilen konularda bilgi paylaşımında bulundu.
Çalışmaların, çocukların güvenli bir ortamda yetişmelerine katkı sağlamak ve ailelerin güvenlik konularındaki farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.