Bilecik Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafınca Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.
Çalışma kapsamında vatandaşlara 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanımı, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemleri, sahte para, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgilerde bulundu.
Ekipler, özellikle sahte para kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasını talep etti.
Polis ekipleri, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.