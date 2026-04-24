Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk İlkokulu öğrencileri Yiğit Tekelioğlu, Hifa Demir ve Seray Arya Ergül’ü tarihi Valilik binasında misafir etti.

Ziyaret sırasında Valilik makamı temsili olarak Yiğit Tekelioğlu’na devredildi. “Vali” olan Yiğit, ilgili birimlerle görüşerek talimatlarını iletti, şehirle ilgili düşüncelerini ve hayallerini paylaştı.

Vali Sözer, çocukların neşesi ve enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade ederek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.