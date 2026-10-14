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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Kutay Can Çamlıca, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla yapılan bilgilendirmede, uzun süren bel ve sırt ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

‎Çamlıca, özellikle genç yaşta başlayan, istirahatle geçmeyen ve hareketle azalan bel veya sırt ağrılarında sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

‎Düzenli fiziksel aktivitenin yaşamın bir parçası hâline getirilmesini ve sağlıklı vücut ağırlığının korunmasını öneren Çamlıca, tanı alan hastaların da tedavi ve kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı.