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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle, lenfoma hastalığının belirtileri, tanısı ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemini etkileyen lenfoma, farklı türleri bulunan bir hastalık grubu olarak biliniyor. Hastalığın erken dönemde fark edilmesi açısından bazı belirtilerin dikkate alınması önem taşıyor.

Boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde ortaya çıkan ağrısız şişlikler, nedeni açıklanamayan ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve uzun süren halsizlik lenfomada görülebilecek belirtiler arasında yer alıyor. Bu belirtilerin başka hastalıklarda da görülebileceği, kesin tanının ise hekim değerlendirmesi ve gerekli tetkiklerle konulabileceği belirtiliyor.

Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle de hazırlanan bilgilendirme videosunda lenfomanın belirtilerinden tanı ve tedavi sürecine kadar merak edilen konulara ilişkin bilgiler verdi.