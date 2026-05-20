Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine jandarma ekipleri Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyüne operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmada, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.