Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Sokaklarda suçun değil, güvenin izi var’ sloganı ile yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bilecik merkezde gerçekleştirdikleri operasyonda muhtelif miktarda, metamfetamin maddesi, ve 2 adet Bong aparatı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçlarından 1 şüpheli şahsın yakalandığı duyuruldu.